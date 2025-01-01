- MathProbabilityDensityNoncentralF
- MathCumulativeDistributionNoncentralF
- MathQuantileNoncentralF
- MathRandomNoncentralF
- MathMomentsNoncentralF
뉴1, 뉴2 및 시그마 매개변수를 사용하여 중심적이지 않은 F-분포의 처음 네 모멘트의 이론적 수치 값을 계산합니다.
double MathMomentsNoncentralF(
매개변수
nu1
[in] 분포의 첫 번째 매개변수(자유도).
nu2
[in] 분포의 두 번째 매개변수(자유도).
sigma
[in] 비중심 매개변수.
mean
[out] 평균 값을 가져올 변수.
variance
[out] 분산을 가져올 변수.
skewness
[out] 왜도를 가져올 변수.
kurtosis
[out] 첨도를 가져올 변수.
error_code
[out] 오류 코드를 가져올 변수.
값 반환
모멘트 계산에 성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.