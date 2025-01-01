- MathProbabilityDensityNoncentralF
- MathCumulativeDistributionNoncentralF
- MathQuantileNoncentralF
- MathRandomNoncentralF
- MathMomentsNoncentralF
MathMomentsNoncentralF
Рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов нецентрального F-распределения Фишера с параметрами nu1, nu2 и sigma.
|
double MathMomentsNoncentralF(
Параметры
nu1
[in] Первый параметр распределения (число степеней свободы).
nu2
[in] Второй параметр распределения (число степеней свободы).
sigma
[in] Параметр нецентральности.
mean
[out] Переменная для получения среднего значения.
variance
[out] Переменная для получения дисперсии.
skewness
[out] Переменная для получения коэффициента асимметрии.
kurtosis
[out] Переменная для получения коэффициента эксцесса.
error_code
[out] Переменная для получения кода ошибки.
Возвращаемое значение
Возвращает true, если расчет моментов произведен успешно, иначе false.