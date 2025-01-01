문서화섹션
지정된 매개변수별로 퍼지 규칙에 대한 조건을 생성하기.

CFuzzyCondition*  CreateCondition(
   CFuzzyVariable*  var,      // 퍼지 변수
   CFuzzyTerm*      term,     // 퍼지 항
   )

매개변수

var

 [in]  퍼지 변수.

 [in]  퍼지 항.

값 반환

퍼지 규칙 상태.

CreateCondition

지정된 매개변수별로 퍼지 규칙에 대한 조건을 생성하기.

CFuzzyCondition*  CreateCondition(
   CFuzzyVariable*  var,      // 퍼지 변수
   CFuzzyTerm*      term,     // 퍼지 항
   bool             not,      // 조건에 부정을 적용해야 하는지 여부를 나타내는 플래그
   )

매개변수

var

 [in]  퍼지 변수.

 [in]  퍼지 항.

부정

 [in]  조건에 부정을 적용해야 하는지 여부를 나타내는 플래그.

값 반환

퍼지 규칙 상태.

CreateCondition

지정된 매개변수별로 퍼지 규칙에 대한 조건을 생성하기.

CFuzzyCondition*  CreateCondition(
   CFuzzyVariable* var,      // 퍼지 변수
   CFuzzyTerm*     term,     // 퍼지 항
   bool            not,      // 조건에 부정을 적용해야 하는지 여부를 나타내는 플래그
   HedgeType       hedge     // 조건 번들 유형
   )

매개변수

var

 [in]  퍼지 변수.

 [in]  퍼지 항.

부정

 [in]  조건에 부정을 적용해야 하는지 여부를 나타내는 플래그.

헤지

 [in]  Condition bundle type.

값 반환

퍼지 규칙 상태.