- Conclusion
- Condition
- CreateCondition
CreateCondition
지정된 매개변수별로 퍼지 규칙에 대한 조건을 생성하기.
|
CFuzzyCondition* CreateCondition(
매개변수
var
[in] 퍼지 변수.
항
[in] 퍼지 항.
값 반환
퍼지 규칙 상태.
CreateCondition
지정된 매개변수별로 퍼지 규칙에 대한 조건을 생성하기.
|
CFuzzyCondition* CreateCondition(
매개변수
var
[in] 퍼지 변수.
항
[in] 퍼지 항.
부정
[in] 조건에 부정을 적용해야 하는지 여부를 나타내는 플래그.
값 반환
퍼지 규칙 상태.
CreateCondition
지정된 매개변수별로 퍼지 규칙에 대한 조건을 생성하기.
|
CFuzzyCondition* CreateCondition(
매개변수
var
[in] 퍼지 변수.
항
[in] 퍼지 항.
부정
[in] 조건에 부정을 적용해야 하는지 여부를 나타내는 플래그.
헤지
[in] Condition bundle type.
값 반환
퍼지 규칙 상태.