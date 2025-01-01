- Conclusion
- Condition
- CreateCondition
CreateCondition
指定されたパラメータでファジールールの条件を作成します。
|
CFuzzyCondition* CreateCondition(
パラメータ
var
[in] ファジー変数
term
[in] ファジー用語
戻り値
ファジールールの状態
CreateCondition
指定されたパラメータでファジールールの条件を作成します。
|
CFuzzyCondition* CreateCondition(
パラメータ
var
[in] ファジー変数
term
[in] ファジー用語
not
[in] 条件に否定を適用する必要があるかどうかを示すフラグ
戻り値
ファジールールの状態
CreateCondition
指定されたパラメータでファジールールの条件を作成します。
|
CFuzzyCondition* CreateCondition(
パラメータ
var
[in] ファジー変数
term
[in] ファジー用語
not
[in] 条件に否定を適用する必要があるかどうかを示すフラグ
hedge
[in] 条件バンドル型
戻り値
ファジールールの状態