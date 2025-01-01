ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学ファジー論理ファジーシステムルールCGenericFuzzyRuleCreateCondition 

CreateCondition

指定されたパラメータでファジールールの条件を作成します。

CFuzzyCondition*  CreateCondition(
  CFuzzyVariable*  var,      // ファジー変数
  CFuzzyTerm*      term,    // ファジー用語
  )

パラメータ

var

 [in]  ファジー変数

term

 [in]  ファジー用語

戻り値

ファジールールの状態

CreateCondition

指定されたパラメータでファジールールの条件を作成します。

CFuzzyCondition*  CreateCondition(
  CFuzzyVariable*  var,      // ファジー変数
  CFuzzyTerm*      term,    // ファジー用語
  bool            not,      // 条件に否定を適用する必要があるかどうかを示すフラグ
  )

パラメータ

var

 [in]  ファジー変数

term

 [in]  ファジー用語

not

 [in]  条件に否定を適用する必要があるかどうかを示すフラグ

戻り値

ファジールールの状態

CreateCondition

指定されたパラメータでファジールールの条件を作成します。

CFuzzyCondition*  CreateCondition(
  CFuzzyVariable* var,      // ファジー変数
  CFuzzyTerm*     term,    // ファジー用語
  bool            not,      // 条件に否定を適用する必要があるかどうかを示すフラグ
  HedgeType      hedge    // 条件バンドルの型
  )

パラメータ

var

 [in]  ファジー変数

term

 [in]  ファジー用語

not

 [in]  条件に否定を適用する必要があるかどうかを示すフラグ

hedge

 [in]  条件バンドル型

戻り値

ファジールールの状態