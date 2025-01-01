文档部分
CreateCondition

通过指定参数创建模糊规则的条件。

CFuzzyCondition*  CreateCondition(
   CFuzzyVariable*  var,      // 模糊变量
   CFuzzyTerm*      term,     // 模糊词语
   )

参数

var

 [in]  模糊变量。

term

 [in]  模糊词语。

返回值

模糊规则状态。

CreateCondition

通过指定参数创建模糊规则的条件。

CFuzzyCondition*  CreateCondition(
   CFuzzyVariable*  var,      // 模糊变量
   CFuzzyTerm*      term,     // 模糊词语
   bool             not,      // 指明是否需要否定条件的标识
   )

参数

var

 [in]  模糊变量。

term

 [in]  模糊词语。

not

 [in]  指明是否需要否定条件的标识。

返回值

模糊规则状态。

CreateCondition

通过指定参数创建模糊规则的条件。

CFuzzyCondition*  CreateCondition(
   CFuzzyVariable* var,      // 模糊变量
   CFuzzyTerm*     term,     // 模糊词语
   bool            not,      // 指明是否需要否定条件的标识
   HedgeType       hedge     // 条件绑定类型
   )

参数

var

 [in]  模糊变量。

term

 [in]  模糊词语。

not

 [in]  指明是否需要否定条件的标识。

hedge

 [in]  条件绑定类型。

返回值

模糊规则状态。