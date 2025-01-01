MQL5参考标准程序库数学模糊逻辑Fuzzy systems rulesCGenericFuzzyRuleCreateCondition
CreateCondition
通过指定参数创建模糊规则的条件。
|
CFuzzyCondition* CreateCondition(
参数
var
[in] 模糊变量。
term
[in] 模糊词语。
返回值
模糊规则状态。
CreateCondition
通过指定参数创建模糊规则的条件。
|
CFuzzyCondition* CreateCondition(
参数
var
[in] 模糊变量。
term
[in] 模糊词语。
not
[in] 指明是否需要否定条件的标识。
返回值
模糊规则状态。
CreateCondition
通过指定参数创建模糊规则的条件。
|
CFuzzyCondition* CreateCondition(
参数
var
[in] 模糊变量。
term
[in] 模糊词语。
not
[in] 指明是否需要否定条件的标识。
hedge
[in] 条件绑定类型。
返回值
模糊规则状态。