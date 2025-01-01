DocumentationSections
MQL5 ReferenceStandard LibraryMathematicsFuzzy LogicFuzzy systems rulesCGenericFuzzyRuleCreateCondition 

CreateCondition

Creates a condition for a fuzzy rule by specified parameters.

CFuzzyCondition*  CreateCondition(
   CFuzzyVariable*  var,      // fuzzy variable
   CFuzzyTerm*      term,     // fuzzy term
   )

Parameters

var

 [in]  Fuzzy variable.

term

 [in]  Fuzzy term.

Return Value

Fuzzy rule status.

CreateCondition

Creates a condition for a fuzzy rule by specified parameters.

CFuzzyCondition*  CreateCondition(
   CFuzzyVariable*  var,      // fuzzy variable
   CFuzzyTerm*      term,     // fuzzy term
   bool             not,      // flag indicating whether it is necessary to apply negation to a condition
   )

Parameters

var

 [in]  Fuzzy variable.

term

 [in]  Fuzzy term.

not

 [in]  Flag indicating whether it is necessary to apply negation to a condition.

Return Value

Fuzzy rule status.

CreateCondition

Creates a condition for a fuzzy rule by specified parameters.

CFuzzyCondition*  CreateCondition(
   CFuzzyVariable* var,      // fuzzy variable
   CFuzzyTerm*     term,     // fuzzy term
   bool            not,      // flag indicating whether it is necessary to apply negation to a condition
   HedgeType       hedge     // condition bundle type
   )

Parameters

var

 [in]  Fuzzy variable.

term

 [in]  Fuzzy term.

not

 [in]  Flag indicating whether it is necessary to apply negation to a condition.

hedge

 [in]  Condition bundle type.

Return Value

Fuzzy rule status.