CreateCondition
Creates a condition for a fuzzy rule by specified parameters.
|
CFuzzyCondition* CreateCondition(
Parameters
var
[in] Fuzzy variable.
term
[in] Fuzzy term.
Return Value
Fuzzy rule status.
CreateCondition
Creates a condition for a fuzzy rule by specified parameters.
|
CFuzzyCondition* CreateCondition(
Parameters
var
[in] Fuzzy variable.
term
[in] Fuzzy term.
not
[in] Flag indicating whether it is necessary to apply negation to a condition.
Return Value
Fuzzy rule status.
CreateCondition
Creates a condition for a fuzzy rule by specified parameters.
|
CFuzzyCondition* CreateCondition(
Parameters
var
[in] Fuzzy variable.
term
[in] Fuzzy term.
not
[in] Flag indicating whether it is necessary to apply negation to a condition.
hedge
[in] Condition bundle type.
Return Value
Fuzzy rule status.