CColorGenerator

La clase CColorGenerator es una clase auxiliar de la biblioteca gráfica para trabajar con la paleta de colores.

Descripción

La clase CColorGenerator contiene una paleta inicial de colores utilizados por defecto para las curvas (si el usuario no ha indicado un color).

Si todos los colores de la paleta han sido usados, comenzará la generación automática de nuevos colores, y la paleta se rellenará otra vez.

Declaración

class CColorGenerator

Encabezamiento

#include <Graphics\ColorGenerator.mqh>

Métodos de la clase