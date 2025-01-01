At

Obtiene el elemento del array de la posición especificada.

float At(

int pos

) const

Parámetros

pos

[in] Posición del elemento deseado.

Valor devuelto

El valor del elemento si se ejecuta correctamente, FLT_MAX si se intenta acceder a un elemento de una posición que no existe (el último error ERR_OUT_OF_RANGE).

Nota

Por supuesto, FLT_MAX puede ser un valor válido de un elemento del array, de modo que, dado un valor, comprobar siempre el último código de error.

Ejemplo: