AssignArrayconst

Copia los elementos de otro array.

bool AssignArrayconst(

const CArrayFloat* src

) const

Parámetros

src

[in] Puntero a una instancia de la clase CArrayFloat con los elementos fuente que se desean copiar.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false - si los elementos no se pueden copiar.

Ejemplo: