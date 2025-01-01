DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayFloatSearchGreatOrEqual 

SearchGreatOrEqual

Busca en el array ordenado un elemento mayor o igual a la muestra.

int  SearchGreatOrEqual(
   float  element      // Muestra
   ) const

Parámetros

element

[in]  El elemento muestra a buscar en el array.

Valor devuelto

La posición del elemento encontrado, si se ejecuta correctamente, -1 si el ítem no se encuentra.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayFloat::SearchGreatOrEqual(float)
#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayFloat *array=new CArrayFloat;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- añade elementos al array
   //--- . . .
   //--- ordena el array
   array.Sort();
   //--- busca el elemento
   if(array.SearchGreatOrEqual(100.0)!=-1) printf("Elemento encontrado");
   else                                    printf("Elemento no encontrado");
   //--- borra el array
   delete array;
  }