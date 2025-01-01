DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayFloatUpdate 

Update

Actualiza el elemento de la posición especificada del array.

bool  Update(
   int    pos,         // Posición
   float  element      // Valor
   )

Parámetros

pos

[in]  Posición del elemento que se desea cambiar

element

[in]  Nuevo valor del elemento

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false - si el elemento no se puede cambiar.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayFloat::Update(int,float)
#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayFloat *array=new CArrayFloat;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- añade elementos al array
   //--- . . .
   //--- actualiza el elemento
   if(!array.Update(0,100.0))
     {
      printf("Error de actualización");
      delete array;
      return;
     }
   //--- borra el array
   delete array;
  }