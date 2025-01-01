DocumentaçãoSeções
OnItemClick

O manipulador de eventos do controle "ItemClick" (botão do mouse clica numa linha).

virtual bool  OnItemClick()
   const int    index     // row index
   )

Valor de retorno

verdadeiro se o evento foi processado, caso contrário será falso.