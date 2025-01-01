DokumentationKategorien
OnItemClick

Virtueller Handler des internen Ereignisses "ItemClick" (Mausklick) in der angegebenen Zeile des Steuerelements CListView.

virtual bool  OnItemClick()
   const int    index     // Index
   )

Rückgabewert

true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false.