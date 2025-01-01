DocumentationSections
OnItemClick

Le gestionnaire d'évènement "ItemClick" (clic de souris sur une ligne) du contrôle.

virtual bool  OnItemClick()
   const int    index     // index de la ligne
   )

Valeur de retour

vrai - si l'évènement a bien été traité, faux sinon.