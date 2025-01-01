Funciones matemáticas

Toda una serie de funciones matemáticas: MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh, MathTanh pueden aplicarse a las matrices y vectores. En este caso, la matriz o vector se procesa por miembros.

En el caso de MathMod y MathPow, como segundo parámetro, podremos usar tanto un escalar como una matriz o vector del tamaño correspondiente