IsUpperTriangular Check if a square matrix is upper triangular. bool matrix::IsUpperTriangular(); Return Value True if square matrix is upper triangular. Note Zero matrix of n-by-n size is triangular. Diagonal matrix is triangular. Bidiagonal matrix is triangular. Check if lower triangular part under the main diagonal contains all zeros. Upper triangular matrix v v v v v v 0 v v v v v 0 0 v v v v 0 0 0 v v v 0 0 0 0 v v 0 0 0 0 0 v