Manual de referencia de MQL5Métodos de matrices y vectoresClasificación de matricesIsLowerBidiagonal IsSymmetricIsHermitianIsUpperTriangularIsLowerTriangularIsTrapezoidalIsUpperHessenbergIsLowerHessenbergIsTridiagonalIsUpperBidiagonalIsLowerBidiagonalIsDiagonalIsScalar IsLowerBidiagonal Check if a square matrix is lower bidiagonal. bool matrix::IsLowerBidiagonal(); Return Value True if square matrix is lower bidiagonal. Note Lower bidiagonal matrix contains all zeros under the subdiagonal and above the main diagonal. Diagonal matrix is also bidiagonal. Lower bidiagonal matrix v 0 0 0 0 0 v v 0 0 0 0 0 v v 0 0 0 0 0 v v 0 0 0 0 0 v v 0 0 0 0 0 v v IsUpperBidiagonal IsDiagonal