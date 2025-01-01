Manual de referencia de MQL5Métodos de matrices y vectoresClasificación de matricesIsDiagonal IsSymmetricIsHermitianIsUpperTriangularIsLowerTriangularIsTrapezoidalIsUpperHessenbergIsLowerHessenbergIsTridiagonalIsUpperBidiagonalIsLowerBidiagonalIsDiagonalIsScalar IsDiagonal Check if a square matrix is diagonal. bool matrix::IsDiagonal(); Return Value True if square matrix is diagonal. Note Diagonal matrix contains all zeros under and above the main diagonal. Zero matrix of n-by-n size is diagonal. Diagonal matrix v 0 0 0 0 0 0 v 0 0 0 0 0 0 v 0 0 0 0 0 0 v 0 0 0 0 0 0 v 0 0 0 0 0 0 v IsLowerBidiagonal IsScalar