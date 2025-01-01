Manual de referencia de MQL5Métodos de matrices y vectoresClasificación de matricesIsSymmetric IsSymmetricIsHermitianIsUpperTriangularIsLowerTriangularIsTrapezoidalIsUpperHessenbergIsLowerHessenbergIsTridiagonalIsUpperBidiagonalIsLowerBidiagonalIsDiagonalIsScalar IsSymmetric Check if a square matrix is symmetric. bool matrix::IsSymmetric(); Return Value True if square matrix is symmetric. Note Zero matrix of n-by-n size is symmetric. Diagonal matrix is symmetric. Clasificación de matrices IsHermitian