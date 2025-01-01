Manual de referencia de MQL5Métodos de matrices y vectoresClasificación de matricesIsTridiagonal IsSymmetricIsHermitianIsUpperTriangularIsLowerTriangularIsTrapezoidalIsUpperHessenbergIsLowerHessenbergIsTridiagonalIsUpperBidiagonalIsLowerBidiagonalIsDiagonalIsScalar IsTridiagonal Check if a square matrix is tridiagonal. bool matrix::IsTridiagonal(); Return Value True if square matrix is tridiagonal. Note Tridiagonal matrix contains all zeros under the subdiagonal and above the superdiagonal. Bidiagonal matrix upper or lower is also tridiagonal. Tridiagonal matrix v v 0 0 0 0 v v v 0 0 0 0 v v v 0 0 0 0 v v v 0 0 0 0 v v v 0 0 0 0 v v IsLowerHessenberg IsUpperBidiagonal