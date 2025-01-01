- IsSymmetric
- IsHermitian
- IsUpperTriangular
- IsLowerTriangular
- IsTrapezoidal
- IsUpperHessenberg
- IsLowerHessenberg
- IsTridiagonal
- IsUpperBidiagonal
- IsLowerBidiagonal
- IsDiagonal
- IsScalar
IsTrapezoidal
Check if a rectangular (not square) m-by-n matrix is upper or lower trapezoidal.
|
bool matrix::IsTrapezoidal(
Parameters
is_upper
[out] Value specifies upper or lower trapezoidal matrix is recognized.
Return Value
True if matrix is trapezoidal.
Note
Zero matrix of m-by-n size is trapezoidal.
If m < n then check whether lower triangular part under the main diagonal contains all zeros. Zero matrix of 6-by-7 size is upper trapezoidal.
If m > n then check whether upper triangular part above the main diagonal contains all zeros. Zero matrix of 7-by-6 size is lower trapezoidal.
Trapezoidal matrices
|
upper trapezoidal lower trapezoidal