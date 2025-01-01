Manual de referencia de MQL5Métodos de matrices y vectoresClasificación de matricesIsLowerTriangular IsSymmetricIsHermitianIsUpperTriangularIsLowerTriangularIsTrapezoidalIsUpperHessenbergIsLowerHessenbergIsTridiagonalIsUpperBidiagonalIsLowerBidiagonalIsDiagonalIsScalar IsLowerTriangular Check if a square matrix is lower triangular. bool matrix::IsLowerTriangular(); Return Value True if square matrix is lower triangular. Note Zero matrix of n-by-n size is triangular. Diagonal matrix is triangular. Bidiagonal matrix is triangular. Check if upper triangular part above the main diagonal contains all zeros. Lower triangular matrix v 0 0 0 0 0 v v 0 0 0 0 v v v 0 0 0 v v v v 0 0 v v v v v 0 v v v v v v IsUpperTriangular IsTrapezoidal