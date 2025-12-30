Unisciti alla nostra fan page
2 strumenti sul grafico - indicatore per MetaTrader 5
L'indicatore può essere utilizzato per analizzare il movimento congiunto di due o più strumenti.
Il punto di partenza è la prima barra visibile del grafico. Le funzioni dell'indicatore sono controllate dai pulsanti presenti sul grafico, in particolare sul pannello in basso a sinistra. I parametri di ingresso possono essere utilizzati solo durante l'inizializzazione dell'indicatore.
- Scala fissa - scala fissa (automatica)
- Inverti - inversione dello strumento
- Congelamento - congelamento dello stato corrente, attivabile anche con un doppio clic sul grafico.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/987
