Indicatori

2 strumenti sul grafico - indicatore per MetaTrader 5

Pubblicato:
isymbol.mq5 (14.13 KB) visualizza
L'indicatore può essere utilizzato per analizzare il movimento congiunto di due o più strumenti.

Il punto di partenza è la prima barra visibile del grafico. Le funzioni dell'indicatore sono controllate dai pulsanti presenti sul grafico, in particolare sul pannello in basso a sinistra. I parametri di ingresso possono essere utilizzati solo durante l'inizializzazione dell'indicatore.

I parametri di input sono sostituiti da un piccolo pannello nell'angolo inferiore sinistro del grafico.

  • Scala fissa - scala fissa (automatica)
  • Inverti - inversione dello strumento
  • Congelamento - congelamento dello stato corrente, attivabile anche con un doppio clic sul grafico.

2 strumenti sul grafico

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/987

