차트에 있는 2개의 상품

이 인디케이터는 두 개 이상의 상품의 공동 움직임을 분석하는 데 사용할 수 있습니다.

차트에서 처음 보이는 막대가 시작점으로 사용됩니다. 인디케이터 기능은 차트, 특히 왼쪽 하단 모서리에 있는 패널의 버튼으로 제어할 수 있습니다. 입력 매개변수는 인디케이터를 처음 초기화하는 동안에만 사용할 수 있습니다.