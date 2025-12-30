거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
차트에 있는 2개의 상품 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 7
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
이 인디케이터는 두 개 이상의 상품의 공동 움직임을 분석하는 데 사용할 수 있습니다.
차트에서 처음 보이는 막대가 시작점으로 사용됩니다. 인디케이터 기능은 차트, 특히 왼쪽 하단 모서리에 있는 패널의 버튼으로 제어할 수 있습니다. 입력 매개변수는 인디케이터를 처음 초기화하는 동안에만 사용할 수 있습니다.
- 눈금 수정 - 눈금 고정(자동)
- 반전 - 도구 반전
- 고정 - 현재 상태 고정, 차트를 두 번 클릭하여 활성화할 수도 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/987
스퍼드스토캐스틱.
8개의 스토캐스틱 오실레이터(%K 6, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 24).XRSX_BB_HTF
이 지표는 상대 강도 지수(RSI)의 수정 버전으로, 지표 주기를 차트 주기와 다른 값으로 고정하여 포지셔닝할 수 있으며 RSI 자체 및 신호선의 평균화 알고리즘을 변경할 수 있습니다.
Cosine distance and cosine similarity
두 벡터 사이의 코사인 거리와 유사도를 계산합니다. 코사인 거리는 1-cosine_similarity이고 코사인 유사도는 두 벡터의 도트 곱에 크기를 곱한 값입니다.Volume Profile
간단한 계산과 매우 빠른 실행을 사용하여 차트에 볼륨 프로필을 표시하는 지표입니다.