Grafik üzerinde 2 enstrüman

Bu gösterge, gösterge zaman çerçevesini grafik zaman çerçevesinden farklı bir değere sabitleyerek konumlandırılabilen ve RSI'nın kendisinin ve sinyal hattının ortalama algoritmalarının değiştirilebildiği Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) değiştirilmiş bir versiyonudur.

Kosinüs uzaklığını ve 2 vektör arasındaki benzerliği hesaplayın. Kosinüs uzaklığı 1-kosinüs_benzerliğidir ve kosinüs benzerliği iki vektörün büyüklükleri ile çarpımlarının nokta çarpımıdır.

Bu, basit hesaplamalar ve çok hızlı yürütme kullanarak grafikte hacim profilini göstermek için bir göstergedir.