Grafik üzerinde 2 enstrüman - MetaTrader 5 için gösterge

Gösterge, iki veya daha fazla enstrümanın ortak hareketini analiz etmek için kullanılabilir.

Grafiğin ilk görünür çubuğu başlangıç noktası olarak alınır. Gösterge fonksiyonları grafik üzerindeki, özellikle de sol alt köşedeki panel üzerindeki düğmelerle kontrol edilir. Giriş parametreleri yalnızca göstergenin ilk başlatılması sırasında kullanılabilir.

Giriş parametrelerinin yerini grafiğin sol alt köşesindeki küçük bir panel alır.

  • Ölçek düzeltme - sabit ölçek (otomatik)
  • Ters çevir - alet ters çevirme
  • Dondur - mevcut durumun dondurulması, grafik üzerine çift tıklanarak da etkinleştirilir.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/987

