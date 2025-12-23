



최신 닫힌 막대에 알림이 표시되고 사서함으로 신호를 보낼 수 있는 기능이 있는 간단한 세마포어 화살표 표시기입니다. 인디케이터 신호는 두 개의 뮤윙의 크로스오버를 기반으로 합니다.

그림 1 인디케이터 MA-Crossover_Alert



