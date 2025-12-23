거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
MA-Crossover_Alert - MetaTrader 5용 지표
최신 닫힌 막대에 알림이 표시되고 사서함으로 신호를 보낼 수 있는 기능이 있는 간단한 세마포어 화살표 표시기입니다. 인디케이터 신호는 두 개의 뮤윙의 크로스오버를 기반으로 합니다.
그림 1 인디케이터 MA-Crossover_Alert
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/983
