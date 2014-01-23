Autor real:

Igor Kim

Descripcion:

El indicador de rangos de intervalos de tiempo ilimitado.

Este es un indicador intradía mostrando la altura de los rangos de trade dentro de una jornada de trading. El principio de funcionamiento es el siguiente. De dos puntos temporales se extraen los parámetros externos y se determinan los valores mínimos y máximos entre ellos. Estos valores se muestran como líneas horizontales en el indicador.



Este indicador es útil para probar estrategias tanto de ruptura como de reversión.

En el indicador se pueden configurar los siguientes parámetros:

input string Time1 = "02:00" ; input string Time2 = "07:00" ; input uint nDays = 2 ; input int Shift= 0 ;





i-AnyRange

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y publicado el 13.02.2012 (en ruso).