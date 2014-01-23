Pon "Me gusta" y sigue las noticias
i-AnyRange - indicador para MetaTrader 5
- 1048
Autor real:
Igor Kim
Descripcion:
El indicador de rangos de intervalos de tiempo ilimitado.
Este es un indicador intradía mostrando la altura de los rangos de trade dentro de una jornada de trading. El principio de funcionamiento es el siguiente. De dos puntos temporales se extraen los parámetros externos y se determinan los valores mínimos y máximos entre ellos. Estos valores se muestran como líneas horizontales en el indicador.
Este indicador es útil para probar estrategias tanto de ruptura como de reversión.
En el indicador se pueden configurar los siguientes parámetros:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input string Time1 = "02:00"; // Punto temporal 1 input string Time2 = "07:00"; // Punto temporal 2 input uint nDays = 2; // Número de días para el cálculo(0-todo) input int Shift=0; // Desplazamiento horizontal del indicador en barras
i-AnyRange
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y publicado el 13.02.2012 (en ruso).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/982
