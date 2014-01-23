CodeBaseSecciones
Indicadores

i-AnyRange - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado:
Actualizado:
i-anyrange.mq5 (9.11 KB) ver
Autor real:

Igor Kim

Descripcion:

El indicador de rangos de intervalos de tiempo ilimitado.

Este es un indicador intradía mostrando la altura de los rangos de trade dentro de una jornada de trading. El principio de funcionamiento es el siguiente. De dos puntos temporales se extraen los parámetros externos y se determinan los valores mínimos y máximos entre ellos. Estos valores se muestran como líneas horizontales en el indicador.

Este indicador es útil para probar estrategias tanto de ruptura como de reversión.

En el indicador se pueden configurar los siguientes parámetros:

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador          |
//+----------------------------------------------+
input string Time1 = "02:00";    // Punto temporal 1
input string Time2 = "07:00";    // Punto temporal 2
input uint   nDays = 2;         // Número de días para el cálculo(0-todo)
input int    Shift=0;           // Desplazamiento horizontal del indicador en barras

 


i-AnyRange

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y publicado el 13.02.2012 (en ruso).

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/982

