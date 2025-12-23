Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
MA-Crossover_Alert - MetaTrader 5 için gösterge
Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin
En yeni kapalı çubukta uyarılar ve bir posta kutusuna sinyal gönderme yeteneği ile basit bir semafor ok göstergesi. Gösterge sinyalleri, iki muwing'in çapraz geçişine dayanmaktadır.
Şekil 1 Gösterge MA-Crossover_Alert
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/983
