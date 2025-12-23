Kod TabanıBölümler
MA-Crossover_Alert - MetaTrader 5 için gösterge

En yeni kapalı çubukta uyarılar ve bir posta kutusuna sinyal gönderme yeteneği ile basit bir semafor ok göstergesi. Gösterge sinyalleri, iki muwing'in çapraz geçişine dayanmaktadır.

Şekil 1 Gösterge MA-Crossover_Alert

Şekil 1 Gösterge MA-Crossover_Alert


MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/983

