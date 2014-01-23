El script está desarrollado para la colocación de una orden de SellStopLimit con niveles de trigger fijos, niveles de Stop Loss y Take Profit en puntos, desde el precio actual y precios de trigger de la orden.

El gscript está desarrollado para la colocación de una orden de BuyStopLimit con niveles de trigger fijos, niveles de Stop Loss y Take Profit en puntos desde el precio actual y precios de trigger de la orden.