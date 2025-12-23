CodeBaseSezioni
Indicatori

Allarme MA-Crossover - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
18
Valutazioni:
(26)
Pubblicato:
Un semplice indicatore a freccia semaforica con avvisi sulla barra chiusa più recente e la possibilità di inviare segnali a una casella di posta elettronica. I segnali dell'indicatore si basano sull'incrocio di due MA.

Fig.1 Indicatore MA-Crossover_Alert

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/983

