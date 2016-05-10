Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
MA-Crossover_Alert - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Jason Robinson
Der einfachste Signal-Indikator mit Pfeilen, Benachrichtigungen und der Möglichkeit Emails zu verschicken. Die Signale des Indikator basiert auf der Kreuzung zweier gleitender Durchschnitte.
MA-Crossover_Alert
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/983
