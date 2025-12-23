CodeBaseSections
Indicateurs

Alerte MA-Crossover - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
19
(26)
Un simple indicateur de flèche sémaphore avec des alertes sur la dernière barre fermée et la possibilité d'envoyer des signaux à une boîte aux lettres. Les signaux de l'indicateur sont basés sur le croisement de deux MA.

Fig.1 Indicateur MA-Crossover_Alert

Fig.1 Indicateur MA-Crossover_Alert


Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/983

