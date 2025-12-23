Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Facebook !
Rejoignez notre page de fans
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
Alerte MA-Crossover - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 19
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Un simple indicateur de flèche sémaphore avec des alertes sur la dernière barre fermée et la possibilité d'envoyer des signaux à une boîte aux lettres. Les signaux de l'indicateur sont basés sur le croisement de deux MA.
Fig.1 Indicateur MA-Crossover_Alert
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/983
EMDcotir (Décomposition en mode empirique)
Décomposition en mode empirique de l'instrument actuel.Moving Averages-14 different types
Il s'agit d'un indicateur permettant de calculer 14 types de moyennes mobiles sur la base du cours de clôture.
i-N'importe quelle gamme
Indicateur de plage d'intervalles de temps arbitraires.Confluence Index Stoch+RSI+MACD
MULTI TF Confluence Index Stoch+RSI+MACD