Индикаторы

MA-Crossover_Alert - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
3723
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
Простейший стрелочный семафорный индикатор с алертами на самом новом закрытом баре и возможностью отправки сигналов на почтовый ящик. В основе сигналов индикатора лежит пересечение двух мувингов.

Рис.1 Индикатор MA-Crossover_Alert

EMDcotir (Эмпирическая модовая декомпозиция) EMDcotir (Эмпирическая модовая декомпозиция)

Эмпирическая модовая декомпозиция текущего инструмента.

Тандем Тандем

Парный трейдинг. Хеджирование. Рыночно-нейтральные стратегии

i-AnyRange i-AnyRange

Индикатор диапазонов произвольных временных интервалов.

BrakeExp BrakeExp

Простой трендовый индикатор, выполненный в NRTR виде