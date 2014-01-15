Participe de nossa página de fãs
i-AnyRange - indicador para MetaTrader 5
- 1397
-
Autor real:
Igor Kim
Indicador que exibe a faixa de negociação no gráfico de intervalos de tempo ilimitado.
Este é um indicador intradiário que exibe a altura da faixa de negociações dentro de uma jornada de negociação. O princípio de sua operação é o seguinte. Dois pontos temporários são tomadas a partir dos parâmetros externos e os valores de mínimo e máximo entre eles são determinados. Estes valores são mostrados como linhas horizontais no indicador.
Este indicador é útil para testar ambas as estratégias de rompimento e de reversão.
Os parâmetros seguintes podem ser configurados no indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input string Time1 = "02:00"; // Ponto temporário 1 input string Time2 = "07:00"; // Ponto temporário 2 input uint nDays = 2; // Número de dias para o cálculo (0 - ll) input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 13.02.2012 (em Russo).
i-AnyRange
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/982
