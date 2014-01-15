CodeBaseSeções
i-AnyRange - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Igor Kim

Indicador que exibe a faixa de negociação no gráfico de intervalos de tempo ilimitado.

Este é um indicador intradiário que exibe a altura da faixa de negociações dentro de uma jornada de negociação. O princípio de sua operação é o seguinte. Dois pontos temporários são tomadas a partir dos parâmetros externos e os valores de mínimo e máximo entre eles são determinados. Estes valores são mostrados como linhas horizontais no indicador.

Este indicador é útil para testar ambas as estratégias de rompimento e de reversão.

Os parâmetros seguintes podem ser configurados no indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+
input string Time1 = "02:00";   // Ponto temporário 1
input string Time2 = "07:00";   // Ponto temporário 2
input uint   nDays = 2;         // Número de dias para o cálculo (0 - ll)
input int    Shift=0;           // Deslocamento horizontal do indicador em barras

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 13.02.2012 (em Russo).

i-AnyRange

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/982

