Igor Kim

Indicador que exibe a faixa de negociação no gráfico de intervalos de tempo ilimitado.

Este é um indicador intradiário que exibe a altura da faixa de negociações dentro de uma jornada de negociação. O princípio de sua operação é o seguinte. Dois pontos temporários são tomadas a partir dos parâmetros externos e os valores de mínimo e máximo entre eles são determinados. Estes valores são mostrados como linhas horizontais no indicador.



Este indicador é útil para testar ambas as estratégias de rompimento e de reversão.

Os parâmetros seguintes podem ser configurados no indicador:

input string Time1 = "02:00" ; input string Time2 = "07:00" ; input uint nDays = 2 ; input int Shift= 0 ;

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 13.02.2012 (em Russo).

i-AnyRange