Indikatoren

i-AnyRange - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
960
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:

Igor Kim

Ein Indikator für Preisspannen bestimmbarer Zeiträume.

Dass ist ein Innertages-Indikator, der die Spanne der Kurse eines Handelstages anzeigt. Die Berechnung ist wie folgt. Zwischen zwei in den Eingabeparameter definierten Zeitpunkten werden das Hoch und das Tief bestimmt. Diese Werte werden als horizontale Linie veranschaulicht.

Dieser Indikator hilft sowohl bei Ausbruchs- wie Rückfall-Strategien.

Die folgenden Parameter können im Indikator konfiguriert werden:

//+----------------------------------------------+
//| Indikator Eingabeparameter                   |
//+----------------------------------------------+
input string Time1 = "02:00";    // Zeitpunkt 1
input string Time2 = "07:00";    // Zeitpunkt 2
input uint   nDays = 2;          // Anzahl der zu berechnenden Tage (0-alle)
input int    Shift=0;            // Horizontaler Versatz in Bars des Indikators

 


i-AnyRange

Das Skript wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und 13.02.2012 (in Russisch) veröffentlicht.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/982

