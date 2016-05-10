i-AnyRange

Wirklicher Autor:

Igor Kim

Ein Indikator für Preisspannen bestimmbarer Zeiträume.

Dass ist ein Innertages-Indikator, der die Spanne der Kurse eines Handelstages anzeigt. Die Berechnung ist wie folgt. Zwischen zwei in den Eingabeparameter definierten Zeitpunkten werden das Hoch und das Tief bestimmt. Diese Werte werden als horizontale Linie veranschaulicht.



Dieser Indikator hilft sowohl bei Ausbruchs- wie Rückfall-Strategien.

Die folgenden Parameter können im Indikator konfiguriert werden:

input string Time1 = "02:00" ; input string Time2 = "07:00" ; input uint nDays = 2 ; input int Shift= 0 ;





Das Skript wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und 13.02.2012 (in Russisch) veröffentlicht.