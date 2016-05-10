und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
i-AnyRange - Indikator für den MetaTrader 5
- 960
Wirklicher Autor:
Igor Kim
Ein Indikator für Preisspannen bestimmbarer Zeiträume.
Dass ist ein Innertages-Indikator, der die Spanne der Kurse eines Handelstages anzeigt. Die Berechnung ist wie folgt. Zwischen zwei in den Eingabeparameter definierten Zeitpunkten werden das Hoch und das Tief bestimmt. Diese Werte werden als horizontale Linie veranschaulicht.
Dieser Indikator hilft sowohl bei Ausbruchs- wie Rückfall-Strategien.
Die folgenden Parameter können im Indikator konfiguriert werden:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input string Time1 = "02:00"; // Zeitpunkt 1 input string Time2 = "07:00"; // Zeitpunkt 2 input uint nDays = 2; // Anzahl der zu berechnenden Tage (0-alle) input int Shift=0; // Horizontaler Versatz in Bars des Indikators
Das Skript wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und 13.02.2012 (in Russisch) veröffentlicht.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/982
