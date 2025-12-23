Unisciti alla nostra fan page
i-qualsiasiRange - indicatore per MetaTrader 5
Autore reale:
Kim Igor
Un indicatore di intervalli di tempo arbitrari.
Si tratta di un indicatore intraday, ovvero che mostra la diffusione degli intervalli di trading all'interno dei giorni di trading. Il principio di funzionamento è il seguente. Vengono presi due punti temporali da parametri esterni e vengono determinati il minimo e il massimo tra di essi. Questi estremi saranno mostrati dall'indicatore sotto forma di linee orizzontali.
Questo indicatore è comodo da usare per testare tattiche di breakout e breakaway.
L'indicatore può essere configurato con i seguenti parametri:
//+----------------------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+----------------------------------------------+ input string Time1 = "02:00"; // Punto temporale 1 input string Time2 = "07:00"; // Punto temporale 2 input uint nDays = 2; // Numero di giorni di conteggio (0-tutti) input int Shift=0; // indicatore di spostamento orizzontale in barre
Fig.1 Indicatore i-AnyRange
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato il 13.02.2012.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/982
