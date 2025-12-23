CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

i-qualsiasiRange - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
18
Valutazioni:
(25)
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Autore reale:

Kim Igor

Un indicatore di intervalli di tempo arbitrari.

Si tratta di un indicatore intraday, ovvero che mostra la diffusione degli intervalli di trading all'interno dei giorni di trading. Il principio di funzionamento è il seguente. Vengono presi due punti temporali da parametri esterni e vengono determinati il minimo e il massimo tra di essi. Questi estremi saranno mostrati dall'indicatore sotto forma di linee orizzontali.

Questo indicatore è comodo da usare per testare tattiche di breakout e breakaway.

L'indicatore può essere configurato con i seguenti parametri:

//+----------------------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+----------------------------------------------+
input string Time1 = "02:00";    // Punto temporale 1
input string Time2 = "07:00";    // Punto temporale 2
input uint   nDays = 2;         // Numero di giorni di conteggio (0-tutti)
input int    Shift=0;           // indicatore di spostamento orizzontale in barre


Fig.1 Indicatore i-AnyRange

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato il 13.02.2012.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/982

Allarme MA-Crossover Allarme MA-Crossover

Un semplice indicatore semaforico con avvisi e la possibilità di inviare segnali a una casella di posta elettronica

EMDcotir (Empirical Mode Decomposition) EMDcotir (Empirical Mode Decomposition)

Decomposizione di modo empirico dello strumento attuale.

Confluence Index Stoch+RSI+MACD Confluence Index Stoch+RSI+MACD

MULTI TF Confluenza Indice Stoch+RSI+MACD

Prezzo_semplice_EA Prezzo_semplice_EA

Il più semplice Expert Advisor che analizza il movimento del prezzo su un determinato numero di barre e apre una posizione corrispondente.