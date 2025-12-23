Autore reale:

Kim Igor

Un indicatore di intervalli di tempo arbitrari.

Si tratta di un indicatore intraday, ovvero che mostra la diffusione degli intervalli di trading all'interno dei giorni di trading. Il principio di funzionamento è il seguente. Vengono presi due punti temporali da parametri esterni e vengono determinati il minimo e il massimo tra di essi. Questi estremi saranno mostrati dall'indicatore sotto forma di linee orizzontali.



Questo indicatore è comodo da usare per testare tattiche di breakout e breakaway.

L'indicatore può essere configurato con i seguenti parametri:

input string Time1 = "02:00" ; input string Time2 = "07:00" ; input uint nDays = 2 ; input int Shift= 0 ;





