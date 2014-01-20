实际作者:

Igor Kim

非时间间隔限制范围的指标。

这是日内指标显示交易日以内交易范围的高度。操作原理如下。两个临时点，由取自外部参数之间的最小值和最大值来确定。这些值在指标中显示为水平线。



这个指标对测试突破和回落策略十分有帮助。

y以下参数可在指标中配置:

input string Time1 = "02:00" ; input string Time2 = "07:00" ; input uint nDays = 2 ; input int Shift= 0 ;





i-AnyRange

此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 13.02.2012。