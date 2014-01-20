代码库部分
i-AnyRange - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
实际作者:

Igor Kim

非时间间隔限制范围的指标。

这是日内指标显示交易日以内交易范围的高度。操作原理如下。两个临时点，由取自外部参数之间的最小值和最大值来确定。这些值在指标中显示为水平线。

这个指标对测试突破和回落策略十分有帮助。

y以下参数可在指标中配置:

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                   |
//+----------------------------------------------+
input string Time1 = "02:00";    // 临时点 1
input string Time2 = "07:00";    // 临时点 2
input uint   nDays = 2;         // 取消天数 (0-所有)
input int    Shift=0;           // 指标水平位移柱线数

 


i-AnyRange

此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 13.02.2012。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/982

