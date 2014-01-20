请观看如何免费下载自动交易
非时间间隔限制范围的指标。
这是日内指标显示交易日以内交易范围的高度。操作原理如下。两个临时点，由取自外部参数之间的最小值和最大值来确定。这些值在指标中显示为水平线。
这个指标对测试突破和回落策略十分有帮助。
y以下参数可在指标中配置:
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input string Time1 = "02:00"; // 临时点 1 input string Time2 = "07:00"; // 临时点 2 input uint nDays = 2; // 取消天数 (0-所有) input int Shift=0; // 指标水平位移柱线数
i-AnyRange
此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 13.02.2012。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/982
