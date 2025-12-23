코드베이스섹션
지표

i-AnyRange - MetaTrader 5용 지표

Nikolay Kositsin
ZIP 파일로 다운로드
MQL5 프리랜스

실제 작성자:

김 이고르

임의의 시간 간격의 범위를 나타내는 지표입니다.

이것은 일중 지표로, 즉 거래일 내 거래 범위의 스프레드를 보여줍니다. 작동 원리는 다음과 같습니다. 외부 매개변수에서 두 개의 시점을 가져와 그 사이의 최소값과 최대값을 결정합니다. 이러한 극한값은 표시기에 수평선 형태로 표시됩니다.

이 표시기는 브레이크 아웃 및 브레이크 어웨이 전술을 모두 테스트하는 데 편리합니다.

인디케이터에서 다음 매개 변수를 구성할 수 있습니다:

//+----------------------------------------------+
//|| 표시기 입력 매개변수 |
//+----------------------------------------------+
input string Time1 = "02:00";    // 시점 1
input string Time2 = "07:00";    // 시점 2
input uint   nDays = 2;         // 카운트 일수(0-모두)
input int    Shift=0;           // 막대의 표시기 수평 이동


그림 1 i-AnyRange 인디케이터

이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되어 2012.02. 13에 게시되었습니다.

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/982

