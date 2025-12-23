실제 작성자:

김 이고르

임의의 시간 간격의 범위를 나타내는 지표입니다.

이것은 일중 지표로, 즉 거래일 내 거래 범위의 스프레드를 보여줍니다. 작동 원리는 다음과 같습니다. 외부 매개변수에서 두 개의 시점을 가져와 그 사이의 최소값과 최대값을 결정합니다. 이러한 극한값은 표시기에 수평선 형태로 표시됩니다.



이 표시기는 브레이크 아웃 및 브레이크 어웨이 전술을 모두 테스트하는 데 편리합니다.

인디케이터에서 다음 매개 변수를 구성할 수 있습니다:

input string Time1 = "02:00" ; input string Time2 = "07:00" ; input uint nDays = 2 ; input int Shift= 0 ;





그림 1 i-AnyRange 인디케이터

이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되어 2012.02. 13에 게시되었습니다.