Индикаторы

i-AnyRange - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
2858
(25)
Реальный автор:

Ким Игорь

Индикатор диапазонов произвольных временных интервалов.

Это внутридневный индикатор, то есть показывающий размах торговых диапазонов внутри торговых суток. Принцип действия следующий. Из внешних параметров берутся две временные точки и определяются минимум и максимум между ними. Эти экстремумы и покажет индикатор в виде горизонтальных линий.

Этот индикатор удобно использовать для тестирования как пробойных, так и отбойных тактик.

В индикаторе можно настроить следующие параметры:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input string Time1 = "02:00";    // Временная точка 1
input string Time2 = "07:00";    // Временная точка 2
input uint   nDays = 2;         // Количество дней обсчёта (0-все)
input int    Shift=0;           // сдвиг индикатора по горизонтали в барах

 


Рис.1 Индикатор i-AnyRange

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован 13.02.2012. 

