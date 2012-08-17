Реальный автор:

Ким Игорь

Индикатор диапазонов произвольных временных интервалов.

Это внутридневный индикатор, то есть показывающий размах торговых диапазонов внутри торговых суток. Принцип действия следующий. Из внешних параметров берутся две временные точки и определяются минимум и максимум между ними. Эти экстремумы и покажет индикатор в виде горизонтальных линий.



Этот индикатор удобно использовать для тестирования как пробойных, так и отбойных тактик.

В индикаторе можно настроить следующие параметры:

input string Time1 = "02:00" ; input string Time2 = "07:00" ; input uint nDays = 2 ; input int Shift= 0 ;





Рис.1 Индикатор i-AnyRange

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован 13.02.2012.