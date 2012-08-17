Ставь лайки и следи за новостями
i-AnyRange - индикатор для MetaTrader 5
- 2858
Реальный автор:
Ким Игорь
Индикатор диапазонов произвольных временных интервалов.
Это внутридневный индикатор, то есть показывающий размах торговых диапазонов внутри торговых суток. Принцип действия следующий. Из внешних параметров берутся две временные точки и определяются минимум и максимум между ними. Эти экстремумы и покажет индикатор в виде горизонтальных линий.
Этот индикатор удобно использовать для тестирования как пробойных, так и отбойных тактик.
В индикаторе можно настроить следующие параметры:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input string Time1 = "02:00"; // Временная точка 1 input string Time2 = "07:00"; // Временная точка 2 input uint nDays = 2; // Количество дней обсчёта (0-все) input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Рис.1 Индикатор i-AnyRange
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован 13.02.2012.
