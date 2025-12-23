Kod TabanıBölümler
i-AnyRange - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin
Rastgele zaman aralıklarının bir göstergesi.

Bu bir gün içi göstergesidir, yani işlem günleri içindeki işlem aralıklarının yayılmasını gösterir. Çalışma prensibi aşağıdaki gibidir. Harici parametrelerden iki zaman noktası alınır ve aralarındaki minimum ve maksimum belirlenir. Bu ekstrema, gösterge tarafından yatay çizgiler şeklinde gösterilecektir.

Bu gösterge, hem koparma hem de koparma taktiklerini test etmek için kullanışlıdır.

Aşağıdaki parametreler göstergede yapılandırılabilir:

//+----------------------------------------------+
//|| Gösterge giriş parametreleri |
//+----------------------------------------------+
input string Time1 = "02:00";    // Zaman noktası 1
input string Time2 = "07:00";    // Zaman noktası 2
input uint   nDays = 2;         // Sayım gün sayısı (0-tüm)
input int    Shift=0;           // çubuklarda gösterge yatay kayması


Şekil 1 i-AnyRange göstergesi

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 13.02.2012 tarihinde yayınlanmıştır.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/982

