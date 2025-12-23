Gerçek Yazar:

Kim Igor

Rastgele zaman aralıklarının bir göstergesi.

Bu bir gün içi göstergesidir, yani işlem günleri içindeki işlem aralıklarının yayılmasını gösterir. Çalışma prensibi aşağıdaki gibidir. Harici parametrelerden iki zaman noktası alınır ve aralarındaki minimum ve maksimum belirlenir. Bu ekstrema, gösterge tarafından yatay çizgiler şeklinde gösterilecektir.



Bu gösterge, hem koparma hem de koparma taktiklerini test etmek için kullanışlıdır.

Aşağıdaki parametreler göstergede yapılandırılabilir:

input string Time1 = "02:00" ; input string Time2 = "07:00" ; input uint nDays = 2 ; input int Shift= 0 ;





Şekil 1 i-AnyRange göstergesi

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 13.02.2012 tarihinde yayınlanmıştır.