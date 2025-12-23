Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
i-AnyRange - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 17
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Gerçek Yazar:
Kim Igor
Rastgele zaman aralıklarının bir göstergesi.
Bu bir gün içi göstergesidir, yani işlem günleri içindeki işlem aralıklarının yayılmasını gösterir. Çalışma prensibi aşağıdaki gibidir. Harici parametrelerden iki zaman noktası alınır ve aralarındaki minimum ve maksimum belirlenir. Bu ekstrema, gösterge tarafından yatay çizgiler şeklinde gösterilecektir.
Bu gösterge, hem koparma hem de koparma taktiklerini test etmek için kullanışlıdır.
Aşağıdaki parametreler göstergede yapılandırılabilir:
//+----------------------------------------------+ //|| Gösterge giriş parametreleri | //+----------------------------------------------+ input string Time1 = "02:00"; // Zaman noktası 1 input string Time2 = "07:00"; // Zaman noktası 2 input uint nDays = 2; // Sayım gün sayısı (0-tüm) input int Shift=0; // çubuklarda gösterge yatay kayması
Şekil 1 i-AnyRange göstergesi
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 13.02.2012 tarihinde yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/982
Uyarılar ve bir posta kutusuna sinyal gönderme yeteneği ile basit bir semafor göstergesiEMDcotir (Ampirik Mod Ayrıştırma)
Mevcut enstrümanın ampirik mod ayrıştırması.
MULTI TF Confluence Index Stoch+RSI+MACDSimple_Price_EA
Belirli sayıda çubuktaki fiyat hareketini analiz eden ve karşılık gelen bir pozisyon açan en basit Uzman Danışman.