Véritable auteur :

Kim Igor

Un indicateur de fourchettes d'intervalles de temps arbitraires.

Il s'agit d'un indicateur intrajournalier, c'est-à-dire qu'il montre l'étendue des fourchettes de négociation au cours d'une journée de négociation. Le principe de fonctionnement est le suivant. Deux points temporels sont pris à partir de paramètres externes et le minimum et le maximum entre eux sont déterminés. Ces extrema seront représentés par l'indicateur sous forme de lignes horizontales.



Cet indicateur est pratique à utiliser pour tester les tactiques de breakout et de breakaway.

Les paramètres suivants peuvent être configurés dans l'indicateur :

input string Time1 = "02:00" ; input string Time2 = "07:00" ; input uint nDays = 2 ; input int Shift= 0 ;





Fig.1 Indicateur i-AnyRange

Cet indicateur a été mis en œuvre pour la première fois dans MQL4 et publié le 13.02.2012.