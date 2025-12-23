Rejoignez notre page de fans
i-N'importe quelle gamme - indicateur pour MetaTrader 5
- 22
Véritable auteur :
Kim Igor
Un indicateur de fourchettes d'intervalles de temps arbitraires.
Il s'agit d'un indicateur intrajournalier, c'est-à-dire qu'il montre l'étendue des fourchettes de négociation au cours d'une journée de négociation. Le principe de fonctionnement est le suivant. Deux points temporels sont pris à partir de paramètres externes et le minimum et le maximum entre eux sont déterminés. Ces extrema seront représentés par l'indicateur sous forme de lignes horizontales.
Cet indicateur est pratique à utiliser pour tester les tactiques de breakout et de breakaway.
Les paramètres suivants peuvent être configurés dans l'indicateur :
//+----------------------------------------------+ //|| Paramètres d'entrée de l'indicateur //+----------------------------------------------+ input string Time1 = "02:00"; // Point temporel 1 input string Time2 = "07:00"; // Point dans le temps 2 input uint nDays = 2; // Nombre de jours de comptage (0-tout) input int Shift=0; // décalage horizontal de l'indicateur dans les barres
Fig.1 Indicateur i-AnyRange
Cet indicateur a été mis en œuvre pour la première fois dans MQL4 et publié le 13.02.2012.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/982
