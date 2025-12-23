CodeBaseSections
i-N'importe quelle gamme - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Véritable auteur :

Kim Igor

Un indicateur de fourchettes d'intervalles de temps arbitraires.

Il s'agit d'un indicateur intrajournalier, c'est-à-dire qu'il montre l'étendue des fourchettes de négociation au cours d'une journée de négociation. Le principe de fonctionnement est le suivant. Deux points temporels sont pris à partir de paramètres externes et le minimum et le maximum entre eux sont déterminés. Ces extrema seront représentés par l'indicateur sous forme de lignes horizontales.

Cet indicateur est pratique à utiliser pour tester les tactiques de breakout et de breakaway.

Les paramètres suivants peuvent être configurés dans l'indicateur :

//+----------------------------------------------+
//|| Paramètres d'entrée de l'indicateur
//+----------------------------------------------+
input string Time1 = "02:00";    // Point temporel 1
input string Time2 = "07:00";    // Point dans le temps 2
input uint   nDays = 2;         // Nombre de jours de comptage (0-tout)
input int    Shift=0;           // décalage horizontal de l'indicateur dans les barres


Fig.1 Indicateur i-AnyRange

Cet indicateur a été mis en œuvre pour la première fois dans MQL4 et publié le 13.02.2012.

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/982

