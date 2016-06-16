コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

i-AnyRange - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
874
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Igor Kim

無制限の時間間隔の範囲を示す指標。

これは、取引日の内部取引範囲の高さを表示する日中の指標です。その動作原理は次です。2つの一時的な点が外部パラメータから取得され、それらの間の最小値と最大値が決定されます。これらの値は、指標で水平線として示されています。

この指標は、ブレイクダウンとロールバックの戦略をテストするのに便利です。

指標では以下のパラメータを設定することができます。

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+----------------------------------------------+
input string Time1 = "02:00";    // 一時的な点1
input string Time2 = "07:00";    // 一時的な点2
input uint   nDays = 2;         // 計算に使われる日数（0-全部）
input int    Shift=0;           // バーでの指標の横シフト

 


i-AnyRange

この指標は初めにMQL4で実装され2012年2月13日に発表されました(ロシア語）。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/982

BrakeExp BrakeExp

NTRの形で表示されたシンプルなトレンド指標。

ExtObjects ExtObjects

オブジェクトのプロパティを読み込む/書き込む専用の関数。

MA-Crossover_Alert MA-Crossover_Alert

アラートを有しメールボックスにシグナルを送信する非常に簡単なセマフォ指標。

BrakeParb BrakeParb

NTRの形で表示されたシンプルなトレンド指標。