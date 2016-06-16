実際の著者：

Igor Kim

無制限の時間間隔の範囲を示す指標。

これは、取引日の内部取引範囲の高さを表示する日中の指標です。その動作原理は次です。2つの一時的な点が外部パラメータから取得され、それらの間の最小値と最大値が決定されます。これらの値は、指標で水平線として示されています。



この指標は、ブレイクダウンとロールバックの戦略をテストするのに便利です。

指標では以下のパラメータを設定することができます。

input string Time1 = "02:00" ; input string Time2 = "07:00" ; input uint nDays = 2 ; input int Shift= 0 ;





i-AnyRange

この指標は初めにMQL4で実装され2012年2月13日に発表されました(ロシア語）。