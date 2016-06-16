無料でロボットをダウンロードする方法を見る
i-AnyRange - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Igor Kim
無制限の時間間隔の範囲を示す指標。
これは、取引日の内部取引範囲の高さを表示する日中の指標です。その動作原理は次です。2つの一時的な点が外部パラメータから取得され、それらの間の最小値と最大値が決定されます。これらの値は、指標で水平線として示されています。
この指標は、ブレイクダウンとロールバックの戦略をテストするのに便利です。
指標では以下のパラメータを設定することができます。
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input string Time1 = "02:00"; // 一時的な点1 input string Time2 = "07:00"; // 一時的な点2 input uint nDays = 2; // 計算に使われる日数（0-全部） input int Shift=0; // バーでの指標の横シフト
i-AnyRange
この指標は初めにMQL4で実装され2012年2月13日に発表されました(ロシア語）。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/982
