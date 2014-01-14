CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ZeroLag MACD - indicador para MetaTrader 5

Neer | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1900
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
zerolag_macd.mq5 (5.63 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor de la idea:

El código original ha sido publicado por Collector.

El indicador ZeroLag MACD muestra el histograma coloreado en la barra anterior.

El indicador está basado en el MACD del paquete estándar de MetaTrader 5. Se ha añadido el relleno y cambiado la fórmula para su cálculo. He utilizado la fórmula del código original.

La línea signal (línea de señal del indicador) ha sido eliminada. La versión original está basada en la media móvil exponencial doble Double Exponential Moving Average (DEMA).

ZeroLag MACD

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/100

Líneas de Matemáticas de Murrey (soporte y resistencia) Líneas de Matemáticas de Murrey (soporte y resistencia)

El indicador dibuja las Líneas de Matemáticas de Murrey para toda la historia disponible, no se utiliza ningún objeto.

PivotPointUniversal PivotPointUniversal

El indicador dibuja los niveles Pivote para toda la historia disponible. Hay 5 variantes de niveles Pivote soportados: Classic, Fibonacci, Demark, Camarilla, Woodies. Hay 3 períodos de cálculo: diario, semanal y mensual. Para los niveles de pivote diarios es posible especificar el desplazamiento de hora GMT.

XmlParser XmlParser

Un analizador XML, basado en la biblioteca msxml.

iBBFill iBBFill

El indicador dibuja las Bandas de Bollinger ®, rellenas de diferentes colores dependiendo de la dirección de la tendencia.