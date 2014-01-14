Autor de la idea:

El código original ha sido publicado por Collector.



El indicador ZeroLag MACD muestra el histograma coloreado en la barra anterior.



El indicador está basado en el MACD del paquete estándar de MetaTrader 5. Se ha añadido el relleno y cambiado la fórmula para su cálculo. He utilizado la fórmula del código original.

La línea signal (línea de señal del indicador) ha sido eliminada. La versión original está basada en la media móvil exponencial doble Double Exponential Moving Average (DEMA).

ZeroLag MACD