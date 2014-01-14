La clase CXmlElement class ofrece las siguientes posibilidades de trabajo con documentos XML:

Le permite crear el modelo DOM (árbol de objectos) del documento XML (o de un único elemento);

Le permite leer, modificar, crear y eliminar los elementos anidados y texto;

Le permite guardar el modelo de objetos a XML.

Interfaz de la clase:

class CXmlElement { public : string Name; CXmlElement *Elements[]; CXmlAttribute *Attributes[]; string Text; ... string SetXml ( string xml); string GetXml (); };

Para acceder a los atributos de la clase se usa una clase sencilla CXmlAttribute:

class CXmlAttribute { public : string Name; string Value; };

He aquí un ejemplo simple de script, que analiza XML e imprime información del árbol DOM:

#include <XmlParser.mqh> void OnStart () { CXmlElement xmldoc; string xml= "<!--Comment--><ROOT><ITEM Attr1=\"HELLOW\">Terminal "MT5"</ITEM></ROOT>" ; Print ( "XML=" +xml); string res=xmldoc.SetXml(xml); if (res== "" ) { Print ( "El elemento Raíz: " +xmldoc.Name); Print ( " Número de Atributos: " + string ( ArraySize (xmldoc.Attributes))); Print ( " Elementos Anidados: " + string ( ArraySize (xmldoc.Elements))); Print ( " Primer elemento anidado:" +xmldoc.Elements[ 0 ].Name); Print ( " Su primer atributo: " +xmldoc.Elements[ 0 ].Attributes[ 0 ].Name+ "=" +xmldoc.Elements[ 0 ].Attributes[ 0 ].Value); Print ( " Su texto: " +xmldoc.Elements[ 0 ].Text); Print ( "XML=" +xmldoc.GetXml()); } else Print (res); }

Aquí está el resultado de la ejecución del script:





Información adicional:

La versión actual carga en el DOM sólo los elementos, sus atributos y texto. Todos los otros tipos de información (comentarios, descripciones, ...) son ignorados. Como consecuencia - tal vez la pérdida de información sobre la página de códigos, la versión, o un documento XML se puede guardar de forma incorrecta.

Al guardar se convierten los símbolos especiales como <"&'> en secuencias como <:, >, ... según el estándar.

Este analizador está destinado para analizar documentos XML principalmente, en lugar de trabajar plenamente con documentos XML.

