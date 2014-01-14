Mira cómo descargar robots gratis
XmlParser - librería para MetaTrader 5
La clase CXmlElement class ofrece las siguientes posibilidades de trabajo con documentos XML:
- Le permite crear el modelo DOM (árbol de objectos) del documento XML (o de un único elemento);
- Le permite leer, modificar, crear y eliminar los elementos anidados y texto;
- Le permite guardar el modelo de objetos a XML.
Interfaz de la clase:
class CXmlElement { public: string Name; CXmlElement *Elements[]; CXmlAttribute *Attributes[]; string Text; ... string SetXml (string xml); string GetXml (); };
Para acceder a los atributos de la clase se usa una clase sencilla CXmlAttribute:
class CXmlAttribute { public: string Name; string Value; };
He aquí un ejemplo simple de script, que analiza XML e imprime información del árbol DOM:
//+------------------------------------------------------------------+ //| XmlParserScript.mq5 | //| Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.mql5.com | //| yu-sha@ukr.net | //+------------------------------------------------------------------+ #include <XmlParser.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| Comienzo del script | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { CXmlElement xmldoc; string xml="<!--Comment--><ROOT><ITEM Attr1=\"HELLOW\">Terminal "MT5"</ITEM></ROOT>"; Print("XML="+xml); string res=xmldoc.SetXml(xml); if(res=="") { Print("El elemento Raíz: "+xmldoc.Name); Print(" Número de Atributos: "+string(ArraySize(xmldoc.Attributes))); Print(" Elementos Anidados: "+string(ArraySize(xmldoc.Elements))); Print(" Primer elemento anidado:"+xmldoc.Elements[0].Name); Print(" Su primer atributo: "+xmldoc.Elements[0].Attributes[0].Name+"="+xmldoc.Elements[0].Attributes[0].Value); Print(" Su texto: "+xmldoc.Elements[0].Text); Print("XML="+xmldoc.GetXml()); } else Print(res); } //+------------------------------------------------------------------+
Aquí está el resultado de la ejecución del script:
Información adicional:
- La versión actual carga en el DOM sólo los elementos, sus atributos y texto. Todos los otros tipos de información (comentarios, descripciones, ...) son ignorados. Como consecuencia - tal vez la pérdida de información sobre la página de códigos, la versión, o un documento XML se puede guardar de forma incorrecta.
- Al guardar se convierten los símbolos especiales como <"&'> en secuencias como <:, >, ... según el estándar.
- Este analizador está destinado para analizar documentos XML principalmente, en lugar de trabajar plenamente con documentos XML.
Ubicación de archivos:
- terminal_data_folder\MQL5\Libraries\xmlparser.dll
- terminal_data_folder\MQL5\Include\xmlparser.mqh
- terminal_data_folder\MQL5\Scripts\xmlparserscript.mq5
