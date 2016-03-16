コードベースセクション
iBBFill - MetaTrader 5のためのインディケータ

Dmitry Fedoseev
ビュー:
3370
評価:
(35)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
内容

このインディケータはトレンドの方向によって異なる色で塗られたボリンジャーバンド ®をプロットします。

ボリンジャーバンドは、価格が上限（上昇トレンド）を横切る場合は青で塗りつぶされ、下限（下降トレンド）を超えた場合ピンクで塗りつぶされます。

価格は真ん中のラインを越えた場合は、それがフラットであると考え、バンドはグレーで塗りつぶされます。

iBBFill (塗られたボリンジャーバンド) インディケータ

入力パラメータ：

  • BBPeriod - ボリンジャーバンド期間
  • BBDeviation - ボリンジャーバンド幅（偏差）
  • BBPrice - ボリンジャーバンド適応価格

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/98

