記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
iBBFill - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 3370
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
このインディケータはトレンドの方向によって異なる色で塗られたボリンジャーバンド ®をプロットします。
ボリンジャーバンドは、価格が上限（上昇トレンド）を横切る場合は青で塗りつぶされ、下限（下降トレンド）を超えた場合ピンクで塗りつぶされます。
価格は真ん中のラインを越えた場合は、それがフラットであると考え、バンドはグレーで塗りつぶされます。
入力パラメータ：
- BBPeriod - ボリンジャーバンド期間
- BBDeviation - ボリンジャーバンド幅（偏差）
- BBPrice - ボリンジャーバンド適応価格
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/98
