内容



このインディケータはトレンドの方向によって異なる色で塗られたボリンジャーバンド ®をプロットします。



ボリンジャーバンドは、価格が上限（上昇トレンド）を横切る場合は青で塗りつぶされ、下限（下降トレンド）を超えた場合ピンクで塗りつぶされます。

価格は真ん中のラインを越えた場合は、それがフラットであると考え、バンドはグレーで塗りつぶされます。







入力パラメータ：

