표시기는 페인트(채워진)볼린저 밴드 ®( BB)를 그립니다.



가격이 상한선을 넘으면(상승 추세의 시작으로 간주) 밴드는 파란색으로 채워지고, 하락하면(하락 추세의 시작으로 간주) 분홍색으로 채워집니다.



추세의 중심선을 넘으면 회색으로 채워진 평평한 시작을 의미합니다.



