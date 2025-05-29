거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
표시기는 페인트(채워진)볼린저 밴드 ®( BB)를 그립니다.
가격이 상한선을 넘으면(상승 추세의 시작으로 간주) 밴드는 파란색으로 채워지고, 하락하면(하락 추세의 시작으로 간주) 분홍색으로 채워집니다.
추세의 중심선을 넘으면 회색으로 채워진 평평한 시작을 의미합니다.
매개변수:
- BB기간 - BB 기간;
- BB편차 - BB 폭;
- BBPrice - BB 가격.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/98
