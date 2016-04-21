Der Indikator stellt die Bollinger Bands ® dar, ausgefüllt mit unterschiedlichen Farben in Abhängigkeit der Trendrichtung.



Kreuzt der Kurs das obere Band (Aufwärtstrend), werden die Bollinger Bänder mit blauer Farbe gefüllt. Kreuzt der Kurs das untere Band (Abwärtstrend), füllen sich die Bänder pink.

Kreuzt der Kurs die mittlere Linie wird ein Seitwärtstrend angenommen und die Bänder mit grauer Farbe gefüllt.



Abbildung:







Eingabeparameter:

