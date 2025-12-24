거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이 지표는 입력 매개변수가 기간이 아니라 가격 변동 범위(핍 단위)라는 점을 제외하면 WPR(윌리엄스 퍼센트 범위) 과 동일한 방식으로 계산됩니다. 각 막대의 지표 기간은 해당 기간의 가격 범위가 입력 매개변수 범위를 초과하도록 선택됩니다. 이와 관련하여 입력 매개 변수는 사용 된 기간의 평균 막대 높이보다 높게 설정해야합니다.
인디케이터 값의 범위는 -50 ... +50.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/978
wd.Range_BB
볼린저 밴드의 범위 대역폭을 상한 밴드와 하한 밴드 사이의 핍 차이로 계산하여 볼린저 밴드를 제공합니다. 볼린저 밴드의 모양과 동작은 색상과 선 스타일과 함께 기간, 이동, 편차, 적용 가격을 조정하여 맞춤 설정할 수 있습니다. '범위/밴드폭 정보' 레이블은 지정된 하위 창에 배치할 수 있으며, 레이블 위치를 사용자 지정할 수 있습니다. 전반적으로 이 지표는 볼린저 밴드 폭에 따라 시장의 유연성과 변동성을 시각화하는 데 도움이 됩니다.단순 대기 주문 시간
전문가 어드바이저는 입력 매개변수에 지정된 시간에 따라 지정가 매수 및 지정가 매도 주문과 함께 작동합니다.