コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

WPRfix - MetaTrader 5のためのインディケータ

Vladimir Kazakov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
928
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
wprfix.mq5 (2.55 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標の算出はWPR（ウィリアムズパーセントレンジ）と似ています。唯一の違いは、（ポイント単位）の価格変更間隔の代わりに期間を入力パラメータとして設定されていることです。各バーの指標期間は期間の価格間隔がRange入力パラメータを超えるように選択されています。そのため、入力パラメータの値がアクティブな時間枠でのバーの高さの平均を超えている必要があります。 

指標値は-50~+50です。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/978

SetSellStopLimitOrder SetSellStopLimitOrder

このスクリプトは、現在価格からポイントでの固定されたトリガレベル、決済逆指値及び決済指値でSellStopLimit注文を出すために開発されています。

SetBuyStopLimitOrder SetBuyStopLimitOrder

このスクリプトは、現在価格からポイントでの固定されたトリガレベル、決済逆指値及び決済指値でBuyStopLimit注文を出すために開発されています。

ExtObjects ExtObjects

オブジェクトのプロパティを読み込む/書き込む専用の関数。

BrakeExp BrakeExp

NTRの形で表示されたシンプルなトレンド指標。