無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
WPRfix - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 928
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標の算出はWPR（ウィリアムズパーセントレンジ）と似ています。唯一の違いは、（ポイント単位）の価格変更間隔の代わりに期間を入力パラメータとして設定されていることです。各バーの指標期間は期間の価格間隔がRange入力パラメータを超えるように選択されています。そのため、入力パラメータの値がアクティブな時間枠でのバーの高さの平均を超えている必要があります。
指標値は-50~+50です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/978
SetSellStopLimitOrder
このスクリプトは、現在価格からポイントでの固定されたトリガレベル、決済逆指値及び決済指値でSellStopLimit注文を出すために開発されています。SetBuyStopLimitOrder
このスクリプトは、現在価格からポイントでの固定されたトリガレベル、決済逆指値及び決済指値でBuyStopLimit注文を出すために開発されています。
ExtObjects
オブジェクトのプロパティを読み込む/書き込む専用の関数。BrakeExp
NTRの形で表示されたシンプルなトレンド指標。