



Индикатор рассчитывается аналогично WPR (Williams’ Percent Range), за исключением того, что в качестве входного параметра задается не период, а диапазон изменения цены (в пунктах): период индикатора для каждого бара подбирается таким, чтобы диапазон цен за период превысил входной параметр Range. В связи с этим, входной параметр следует задавать больше, чем средняя высота бара на используемом таймфрейме.

Диапазон значений индикатора -50 ... +50.