Индикаторы

WPRfix - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Kazakov
Просмотров:
3191
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор рассчитывается аналогично WPR (Williams’ Percent Range), за исключением того, что в качестве входного параметра задается не период, а диапазон изменения цены (в пунктах): период индикатора для каждого бара подбирается таким, чтобы диапазон цен за период превысил входной параметр Range. В связи с этим, входной параметр следует задавать больше, чем средняя высота бара на используемом таймфрейме. 

Диапазон значений индикатора -50 ... +50.

