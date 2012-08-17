Смотри, как бесплатно скачать роботов
WPRfix - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор рассчитывается аналогично WPR (Williams’ Percent Range), за исключением того, что в качестве входного параметра задается не период, а диапазон изменения цены (в пунктах): период индикатора для каждого бара подбирается таким, чтобы диапазон цен за период превысил входной параметр Range. В связи с этим, входной параметр следует задавать больше, чем средняя высота бара на используемом таймфрейме.
Диапазон значений индикатора -50 ... +50.
